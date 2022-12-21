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SON DAKİKA! Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul etti... Artık gözler Erdoğan'da

21.12.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın beklediği haber için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme saat 22.00 sularında başladı. Asgari ücretin masada olduğu görüşme sonrası artık tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. 2023 asgari ücretini Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'ye duyuracak. Peki asgari ücret saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA! Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul etti... Artık gözler Erdoğan'da

Son dakika: Asgari ücretliler nefesini tuttu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor. Son olarak Temmuz ayında zamlanan asgari ücret için zam oranı artık netleşiyor. Asgari ücret belirleme komitesinin yaptığı 3 toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen rakamı açıklayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti. Gündüz saatlerinde açıklama yapan Erdoğan asgari ücret için perşembe gününü işaret etti. Peki Erdoğan 2023 asgari ücretini saat kaçta açıklayacak?

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SAAT VERİLDİ

Habertürk muhabiri Esra Nehir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Bilgin arasında gece yarısı gerçekleşen asgari ücret zirvesiyle ilgili detayları paylaştı. Nehir, Bakan Bilgin ve Erdoğan'ın 12.00'de bir kez daha bir araya geleceğini ve ardından merak edilen açıklamanın yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programının henüz yayınlanmamış olmasına dikkat çeken Nehir, Erdoğan'ın programına uyması halinde öğle saatlerinde 2023 asgari ücretin belli olacağını vurguladı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

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