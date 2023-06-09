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Son dakika: Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! Milyonların gözü orada...

09.06.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, milyonlarca vatandaş temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammını beklerken yapılacak ara zamla ilgili ise flaş bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! Milyonların gözü orada...

Son dakika haberi... Dolar ve enflasyon yüksek seyirlerde devam ederken, gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. (AA)

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