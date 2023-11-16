SON DAKİKA: Asgari ücret zammı kulisini Fatih Portakal verdi! O iki rakama dikkat çekti: ‘20 bin, 18 bin lira beklemesinler, öyle bir rakam yok!’

Son dakika haberi… Asgari ücret zammı Temmuz ayında net 11.402, brüt ise 13.414 TL'ye yükseltilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için oranı yüzde 34 olarak açıklamıştı. Şimdi ise Ocak zammı için hesaplar yapılmaya başlandı. Peki asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları…

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

"Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak” diyen Bakan Işıkhan, “Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz. Ben katkı getireceğine inanıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için” ifadelerini kullandı.

HEDEFLENEN ENLASYON ORANINDA ZAM TALEBİ

OVP ile birlikte 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmıştı. 2024 enflasyon tahmini bir önceki programda yüzde 13,8 olurken son OVP'de yüzde 33’e yükseltildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şekib Avdagiç ise asgari ücrete yapılacak olan zammın gelecek yıl hedeflenen yüzde 33’lük enflasyon oranında artması gerektiğini açıkladı.

Sözcü’ye konuşan vatandaşlar da aynı talebi dile getirdi. “Asgari ücret yükseldiği zaman A’dan Z’ye kadar tüm ürünlerin fiyatı da yükseliyor. Asgari ücret 2000 TL iken tüm geçim yapılabiliyordu. Yükseltmesinler, zam yapmasınlar, daha iyi olur” diyerek alım gücünün arttırılmasına dikkat çektiler.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Doğrudan 16 dolaylı olarak iSE tüm çalışanların gelirini etkileyecek asgari ücret 2024 rakamı için son kulis bilgisini Gazeteci Fatih Portakal duyurdu. Portakal asgari ücret Ocak 2024 zammı için yaptığı açıklamasında, “Çalışanların yüzde 70’inin asgari ücretli olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Taraflar 1 Aralık’tan sonra toplanacak. Acaba hangi aralıkta olacak? Dün bana söylenen net asgari ücret rakamının 16.500 ila 16.900 lira arasında olacağı yönünde” dedi.

Zam masasında hükümet, işveren ve işçinin oturduğunu söyleyen Fatih Portakal, “İşçi ve işveren tarafı birleşiyor ama son sözü söyleyen hükümet. Dün konuştuğum bazı insanlar da 20 bin liralar, 18 bin liralar falan beklenmesin. Öyle bir rakam yok… Çünkü işveren de bir maliyet hesabı yapıyor. 16.500-16.900 bu aralıkta gidecek. Ve asgari ücretli ilk maaşını 1 Şubat’ta alacak. Açlık sınırı şu anda 13 bin yoksulluk sınırı 45 bin. Bir de yüzde 27’lik vergi dilimi var.

TEMMUZ’DA ARA ZAM OLACAK MI?

2024 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu da milyonlarca asgari ücretli çalışan için merak konusu. Ancak o konuda da gelen kulis bilgilerine göre enflasyon düşüş eğiliminde olduğu için Temmuz 2024’te bir ara zammın yapılmayacağı belirtiliyor.

REFAH PAYI İLE 17 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek. Ancak burada yüzde 10-15 puanlık bir refah payı verilerek oranın yüzde 50’ye tamamlanması bekleniyordu. Böylece yüzde 50’lik artışla yeni asgari ücretin 17.103 TL olabileceği konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.







