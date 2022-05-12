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Son dakika: Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme! AK Partili isim duyurdu: 'Çalışmalar yapılıyor'

12.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücrette yıl ortasında bir artış olup olmayacağı merak edilirken artan fiyatlar karşısında vatandaşların zam beklentisi ise her geçen gün artıyor. Konuya ilgili olarak son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'den geldi. Zengin katıldığı canlı yayınında asgari ücrete zam yapıp yapılmayacağıyla ilgili olarak 'Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum.' ifadesini kullandı.

Son dakika: Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme! AK Partili isim duyurdu: 'Çalışmalar yapılıyor'

Son dakika: Enflasyon yıllık yüzde 70'e dayanırken, 20 yılın yeni zirvesi görüldü. Gıda fiyatlarında artış yüzde 13,4 olurken üretici fiyatları da 27 yılın zirvesine yerleşti. Tüm bu gelişmelerinin ardından asgari ücretli vatandaşlar da asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Katıldığı canlı yayın programında temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağı ilgili açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız." diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

Somut bir şey söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Zengin, "Bu konuda ilgili bakanların açıklama yapması lazım. Sayın bakan henüz elimizde böyle bir çalışma yok demişti.Şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlarımız her halükarda bunun değerlendirmesini yapıyorlar" dedi.

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BAKAN BİLGİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

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ERDOĞAN: ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alın güçlerinde ki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dinleyecek tedbirleri alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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