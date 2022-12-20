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Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplantının detaylarını anlattı! 'Asgari ücret...'

20.12.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bugün yapılan üçüncü toplantıdaydı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "9 bin liradan aşağıya masada oturmayız" demişti. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya ilişkin ayrıntıları anlattı. Kavlak, "Asgari ücrette 9 bin liranın altına maalesef düşme şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplantının detaylarını anlattı! 'Asgari ücret...'

Milyonlarca vatandaş asgari ücret için belirlenecek rakamı büyük bir merakla beklerken bugün yapılan üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmadı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrası ''9 bin liradan aşağıya masada oturmayız'' derken; patronların teklifinin 8 bin 750 lira olduğu öğrenildi.

İŞTE TOPLANTININ AYRINTILARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Habertürk canlı yayınında toplantıda yaşananları anlattı.

Bakanlığın ve patronların 'elini göstermediğini' söyleyen Kavlak, ''Sayın Başkanla telefon görüşmesi yaptık, TİSK'in Başkanı sayın Bakan'ın yanındaydı, bizi de davet etti. Israrla sormamıza rağmen ne bakanlık ne işverenler elini göstermedi. Toplantı yeterince uzadı. Oradan ayrıldık ve Bakanlıkta söylediğimiz 9 bin lira teklifini sayın Başkan basına açıkladı'' ifadelerini kullandı.

dw

'9 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞME ŞANSIMIZ YOK'

Kavlak ayrıca çağrıldıkları takdirde masaya oturabileceklerini belirterek; ''Önemli olan paranın alım gücünün korunmasını söylemiştik. Bu çerçevede sayın Bakanımız ya da işveren temsilcilerimiz bizim teklifimizin karşısında herhangi teklifte bulunmuş olsaydı oradan ayrılmazdık. Artık son noktaydı bizim için. Bize tekrar davet gelirse, toplantıya katılırsak masanın üzerinde 9 bin lira var. Bunun altına düşüleceğini sanmıyorum. Bakanlık ve işveren tarafı kabul ederse her zaman hazırız. Mutabakatla imzalarız, 9 binin altına maalesef düşme şansımız yok'' diye konuştu.

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