Son Dakika! Bakan açıkladı: Milli Elektrikli Tren bu yıl hizmete sunuluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaret Sakarya’ya geldi. İlk ziyaretini TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne yapan Bakan Karaismailoğlu, daha sonrasında programını Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri ile devam ettirecek. TÜRASAŞ’ta basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyet tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan milli projeler hakkında bilgiler aldı. Saatte 160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Tren setinin yol testlerine başlandığını ve bu yıl içerisinde milletin hizmetine sunulacağını aktaran Karaismailoğlu, 225 kilometre ulaşacak tren projesinde ise tasarım sürecinin devam ettiğini vurguladı. TÜRASAŞ ziyaretinde konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin yolcu ve yük taşımacılığında, raylı sistemlerimizin gelişimine hız katacak, Cumhuriyet tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan milli projelerimiz hakkında bilgiler aldık. Bakanlığımız olarak ulaştırmanın her alanına yaptığımız yatırımlar arasında demiryolu, özel bir anlam taşıyor. Bu nedenle projelerimizin bir bir tamamlanmasından, çalışmaların önemli aşamalar kaydetmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Çok kısa süre önce Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı Balışeyh bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinde, geçen hafta itibarıyla, hat aracılığı ile taşınan toplam yük sayısı 1 milyon tonu aştı. Bugün, Çin’den kalkan bir yük treni Marmaray aracılığı ile kıta değiştirerek Avrupa’daki adresine başka bir ulaşım modunu kullanmaksızın ulaşabiliyor. Demiryolun da attığımız büyük adımları, geçen yıl açıkladığımız ‘Demiryolu Reformu’ sayesinde daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz” dedi.

"DEMİRYOLU REFORMUMUZA LİDERLİK EDİYOR" Demiryolu yatırımları ile Sakarya’nın, yeninden bölgesinde ve ülkede önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Sakarya’nın dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge için sahip olduğu önemin değerlendirilmesi için ilk adım, 4 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, ülkemizdeki raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin yapıldığı üç önemli şirketin tek çatı altında toplanmasıyla atıldı. Böylece, ülkemizdeki raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme yakalayıp, yerli ve milli üretimde yeni bir hamle başlattık. Sakarya, Eskişehir ve Sivas’taki müdürlüklerin, yeniden düzenlenmesiyle TÜRASAŞ; sektörde 100 yılı aşan tecrübesi ve 4 bine yakın nitelikli insan gücüyle, ülkemizi, raylı sistemler sektöründe tüm dünyada güçlü bir aktör haline dönüştürdü. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ’ın birleşmesi ile oluşan TÜRASAŞ, milli ekonomi ve milli bağımsızlık yolunda çok önemli projelere öncülük ediyor. Bu yılın son çeyreğinde seri üretimine başlamayı hedeflediğimiz Milli Elektrikli Tren Seti (EMU), Elektrikli Anahat Lokomotifi (E5000), Hibrit Lokomotif, Dual Lokomotif ve özgün motor projelerinin yanı sıra yine bu yıl prototip imalatına başlanan Millî Banliyö Tren seti projeleri ile TÜRASAŞ, demiryolu reformumuza liderlik ediyor” diye konuştu.

"BU YIL HİZMETE SUNACAĞIZ" Milli elektrikli tren setleri ile ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, “Hatırlayacağınız üzere, Aralık 2020’de, yerli ve milli projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti Projesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmesinin ardından raylara inmişti. Saatte 160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Tren setinin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben, yol testlerine başlandı. Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan dev adım! 28 bin 321 kişinin istihdamı sağlanacak Ve trenimizi bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız. Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi’nde ise tasarım süreci devam ediyor. Bu Projeden elde edilen bilgi birikimi marifetiyle, ihalesi kazanılan Gaziray (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Banliyö Projesi) projesinde tasarım çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi, 2003 yılından beri süregelen icraatlarımızla, 2023, 2053, 2071 yılı hedef alan planlama ve projelerimizle, Türkiye’nin bütünsel kalkınması için, ilk günkü motivasyon ve şevkle çalışıyoruz. Tüm bu çabalarımız; milli bağımsızlık ve milli ekonomi düsturunda hareket eden Yeni Türkiye’yi, ‘küresel bir güç’ ve dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden birine dönüştürmek için” şeklinde konuştu.