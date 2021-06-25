FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika! Bakan Elvan: Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız!

Son Dakika! Bakan Elvan: Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız!

25.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası İle Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan açıklamasında "Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız. " dedi.

Son Dakika! Bakan Elvan: Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız!

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Gaziantep son 15 senede ihracat hacmini 8 kat artırabilmiş. Bu başarılı performans başlı başına, şehrin dinamizmini, enerjisini ve gelecekte yapabileceklerini çok net gösteriyor.

Oldukça zorlu geçen bir yılın ardından küresel aktivite toparlanmaya başladı. Hizmetler sektörü zayıf performans gösteriyor. Sektörel iyileşme tabana yayılmış durumda değil. Ekonomik aktivite canlı da olsa salgın döneminin getirdiği bir takım yapısal sorunlar da var, bunlardan birisi küresel enflasyon baskısı. Olağanüstü parasal genişleme, kuraklık, salgınla artan stoklama eğilimi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyada emtia fiyatları artmaya başladı. Gelişmeler para politikaları üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20 BÜYÜME BEKLİYORUZ

Fed tarafından sözlü iletişim ile aktarılan bir cümle bile ani bir dalgalanmaya yol açabiliyor. Hizmet sektörünün zayıf seyretmesi istihdam üzerinde baskı yaratıyor. Süreç boyunca salgından etkilenen tüm kesimler için tedbirler aldık. Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum. İkinci çeyrek için çift haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz. İkinci çeyrekte yüzde 20'lerde büyüme bekliyoruz.

Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz. Bu sene için milli gelire oranla %3,5'luk bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Mali alanı vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz, bunu yaparken de orta vadeli hedeflerimizden sapmayacağız. Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor, sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında.

FİYAT İSTİKRARI OLMADAN BÜYÜME ARTIŞINDAN BAHSEDEMEYİZ

Ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı, fiyat istikrarı olmaksızın büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart.

Ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı, fiyat istikrarı olmaksızın büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart. Bu noktada Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli. Disiplinli ve öngöürlebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Enflasyonla mücadeleyi sadece para politikası perspektifinde görmüyoruz, mali politikamız ve yapısal politikamız fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Gerekmesi durumunda makroihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli bir gelir dağılımına ihtiyacımız var. Tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart.

ÜRETİM USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ

Ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı, fiyat istikrarı olmaksızın büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart. Bu noktada Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli. Disiplinli ve öngöürlebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Enflasyonla mücadeleyi sadece para politikası perspektifinde görmüyoruz, mali politikamız ve yapısal politikamız fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Gerekmesi durumunda makroihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli bir gelir dağılımına ihtiyacımız var. Tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat bizim için olmazsa olmaz dörtlü ayağımız. Bu alanları desteklemek üzere veri istisnaları ve teşvikler getirdik. Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız.

El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ YÜZDE 75 OLACAK

Bunların başında iktisadi faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin değerlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini güncelleyeceğiz. Nakit sermaye artırımında %50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda %75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.

Matrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve KDV vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi yapılmayacak, böylece işletmelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Şirketlerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlama konusu gündemimizde. Halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerimizin sermaye yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz.

AİLE ŞİRKETLERİNİN ÖMRÜ HALKA ARZLA UZAYABİLİR

Karşımızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var, yatırımcıların ve şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisi önemli düzeyde arttı. Halka arzlar yoluyla özkaynak finansmanı sağlayarak sermaye yapınızı güçlendirebilirsiniz. Halka arz olan şirketlere getirilen 2 puanlık kurumlar vergisinden yararlanabilirsiniz. Aile şirketlerinin ömrü uzun değil, bunu kurumsallaştırarak aşabilirsiniz, halka arz sonrası şirketiniz daha görünür ve bilinir hale geleceği için yerli ve yabancı şirketlerle iş yapma imkanlarınız da artar. Pay değeri şeffaf bir şekilde belirlendiği için alınıp satılması daha kolay hale gelir. Payları teminat göstererek kredi imkanlarından daha kolay ve uygun koşullarda faydalanabilirsiniz.

Son bir yılda Gaziantep'ten hiçbir şirket halka arz başvurusu yapmamış, sanayi üssü olan Gaziantep'e bu performans yakışmıyor. Benzer şehirler halka arzı alternatif bir finansman mecrası olarak kullanıyor. Gaziantep için şehirden en az 5 şirket borsada işlem görmeli hedefi koyalım.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en mutlu ülkesi yabancı işçi arıyor! Dünyanın en mutlu ülkesi yabancı işçi arıyor!
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
3600 günle emekli olmak mümkün...3600 günle emekli olmak mümkün...
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cumhur başka söylüyor, maliye bakani başka söylüyor Merkez başkanida dolari sadece izliyor güven verici hiçbir açiklamada bulunmuyor? önce siz üçünüz bir araya gelip bi karar verin sonra bize açiklama yapın.! Yoksa biz 80milyon bor araya gelip bir karar verip 2023 te size bildiricez. Herşey 5 katına çıktı yeter
gelir vergisi rakamlarına bir göz atın ocakta alınan ile Aralık'ta alınan ücret aynı olmasına rağmen vergiye dahil edilen tutar toplam rakam oldukça vergi oranı artıyor buda ele geçen maaşı düşürüyor yıllık kazanç hesaplaması İlk bordro ile yapılıp kesinti eşit miktarda dağılması gerekir
daha karmasik hale getirmeyinde. tum vergi kanunlarinin köklü bir sekilde degistirilip daha sade hale getirilmeli

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Sevilen dizide şoke eden sezon finali! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Sevilen dizide şoke eden sezon finali! Başrol oyuncusu böyle veda etti

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Fiyatlar kritik seviyenin altında

Fiyatlar kritik seviyenin altında

SPK üç şirketin halka arzını onayladı

SPK üç şirketin halka arzını onayladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.