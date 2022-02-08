Son Dakika: Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYONUN GEÇİCİ OLDUĞU VURGUSU

Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte Türkiye'deki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.

Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı. (DHA)

