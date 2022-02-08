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Son Dakika: Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu

08.02.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'da gerçekleştirmiş olduğu temasların detayları belli oldu. Bakan Nebati, Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplamda 100'e yakın üst düzey yöneticiyle görüşmelerin gerçekleştirildiği temaslarda enflasyonun geçici olduğu vurgusu yapılırken Türkiye ekonomi modeliyle alakalı da kapsamlı bilgiler verildi.

Son Dakika: Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYONUN GEÇİCİ OLDUĞU VURGUSU

Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte Türkiye'deki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.
Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı. (DHA)

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