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  4. Son dakika! Bakanlık açıkladı: Müzik emekçilerine 3 bin lira destek

Son dakika! Bakanlık açıkladı: Müzik emekçilerine 3 bin lira destek

02.06.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olan mekanlardan dolayı para kazanamayan müzik emekçilerine yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran ayında 3 bin lira destek yapılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

MÜZİSYENLERE 3 BİN LİRA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada ’Müzik Susmasın’ sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaştırmış olacağız" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
heee hatta daha çok verinki çok yüksek sesle milletin beyinlerini patlatsınlar.
valla güzel iş dünyaları kazananlara bile yardım çıktıda çalışmayana çıkmadı :)
ünlüler bi kurum açıp kendilerine yardim etsinler hepsi tatilde milyonluk tatil yapıyor A101 Mayo almışlar sanki

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