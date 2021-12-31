Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 1 Ocak itibarıyla köprü geçiş ücretleri değişti

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı köprü geçiş ücretleri ile ilgili değişikliği duyurdu.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bakanlıktan yapılan açıklamada "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL." ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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