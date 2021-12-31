Son Dakika: Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi

Son dakika haberi: EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin, benzin ve LPG'ye zam yapıldı.
İşte EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,29, benzinde 0,61 ve LPG’de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) December 31, 2021
01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 1,29
Benzinde 0,61
LPG’de 0,78 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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