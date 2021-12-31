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Son Dakika: Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi

31.12.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde yapılan artışlar 1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi

Son dakika haberi: EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin, benzin ve LPG'ye zam yapıldı.

İşte EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,29, benzinde 0,61 ve LPG’de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.


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