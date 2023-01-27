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SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

27.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Otomobil sektöründe 0 km araçların durumu başta araba satın almak isteyenler olmak üzere herkesin gündeminde. Konuyla alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylülden bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütörden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi. İşte son dakika sıfır kilometre otomobil satışlarına inceleme haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

Son dakika haberi: Sıfır km araçların durumu otomobil piyasasında en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti. Bakanlık 0 km araç satışlarına inceleme başlattı, 13 distribütörden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi. Buna göre 260 bin araç da mercek altına alındı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

260 BİN SATIŞ MERCEK ALTINA ALINDI

Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

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Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.

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LİSTE FİYATININ ÜZERİNDE TALEP EDİLEN ÜCRET 'VERGİ KAÇAKÇILIĞI' OLARAK NİTELENDİRİLECEK

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.

İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı

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