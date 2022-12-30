Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika haberi: Eski kimlik kartlarıyla banka işlemleri dönemi sona eriyor. Bu kapsamda BDDK ile çalışma yürütülüyor. Söz konusu çalışmayı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" açıklamasında bulundu.
Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde basın açıklaması yapan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik.Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.
(DHA)