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  4. Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

30.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bankalarda yeni dönem başlıyor. BDDK ile yürütülen çalışmanın kapsamında yeni kimlik kartları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi. Bakan Soylu, e-Devlet'ten yapılan işlem sayısına değinirken ayrıca bu yıl verilen ehliyet ve kimlik kartı sayılarını da duyurdu.

Son dakika haberi: Eski kimlik kartlarıyla banka işlemleri dönemi sona eriyor. Bu kapsamda BDDK ile çalışma yürütülüyor. Söz konusu çalışmayı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" açıklamasında bulundu.

Başlıksız-7

BANKA İŞLEMLERİ İÇİN YENİ KİMLİK KARTI GEREKECEK

Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde basın açıklaması yapan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

"6 MİLYON EHLİYET, 12 MİLYON KİMLİK VERDİK"

  • Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.

"TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUNU BASTI"

  • Türkiye yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik.Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.

  • Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.
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(DHA)

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Süleyman Soylu banka Kimlik kartı

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