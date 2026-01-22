Son dakika| Bedelli askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik yapacak kişilerin celp dönemleri ve birlik yerlerini belirledi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar yalnızca e-Devlet "Askerliğim" kapısı ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenilecek.

-e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

-Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

-Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.

6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026