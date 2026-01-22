FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika| Bedelli askerlik yerleri açıklandı!

2026 yılı bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sorgulama ve görüntüleme ekranına ilişkin yapılacak son dakika açıklamalarını yakından takip ediyordu. 2026 yılı içerisinde askerlik eğitimini alacak adayların celp dönemleri ve birlik yerleri açıklandı.

Son dakika| Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Cansu Akalp

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik yapacak kişilerin celp dönemleri ve birlik yerlerini belirledi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar yalnızca e-Devlet "Askerliğim" kapısı ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenilecek.

-e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

-Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

-Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.

BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.

6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.

Son dakika| Bedelli askerlik yerleri açıklandı! 1

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları dalgalanıyor! Dev banka 2026 yıl sonu tahminini yükselttiAltın fiyatları dalgalanıyor! Dev banka 2026 yıl sonu tahminini yükseltti
Türk Metal ile MESS anlaşmaya vardı!Türk Metal ile MESS anlaşmaya vardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.