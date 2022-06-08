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Son dakika: Benzin ve motorin arasında yarış sürüyor! Motorin 28 TL'ye dayanarak benzini solladı (Güncel benzin fiyatları)

08.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son dönemdeki zamların ardından benzinin litre fiyatı motorini geride bırakmıştı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da zam yapıldı. Buna göre motorin, benzini yeniden solladı. İstanbul'da motorinin mazot fiyatı 28 TL'ye dayandı. Mazotta senelik zam oranı yüzde 286 seviyesine çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorine gece yarısından itibaren bir zam daha yapıldı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28 TL'ye dayandı. Benzine ise zam yapılmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: MOTORİNE YENİ ZAM

Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Motorine yapılan 1,95 TL'lik zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.06'dan 28.01'e çıktı.

SON DAKİKA | Benzin ve motorine bir zam daha! Benzinin litre fiyatı 26 lirayı aştı! İşte güncel akaryakıt fiyatları... Benzin ve motorine bir zam daha! Benzinin litre fiyatı 26 lirayı aştı! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BİR YILDA YÜZDE 286 ZAM

Son zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286 oldu.

BENZİN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

YÜZDE 200'Ü GEÇTİ

Akaryakıta gelen peş peşe gelen zamların ardından son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.


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