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Son dakika: Benzin ve motorin fiyatları 28 TL sınırına yaklaşıyor! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha bekleniyor (Güncel benzin fiyatları)

07.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili vatandaşı üzecek bir son dakika haberi daha geldi. Benzin ve motorine bir zam daha gelmesi beklenirken herkes artık zamların ne zaman duracağını merak etmeye başladı. İddiaya göre gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zamlarla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatının 27 TL'yi aşarak 28 TL sınırına dayanacak. Son 7 ayda akaryakıta yapılan zamlar yüzde 200'ü geçmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelen son dakika haberine göre yeni bir zam daha bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorine bir zam daha geleceği iddia edildi. Son gelen zamla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 26 TL'yi aşmıştı. Bu sefer ki zam iddiası da gerçekleşirse benzin ve motorin 27 TL’nin de üzerine çıkarak 28 TL sınırına dayanacak.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmediği öne sürüldü.

ZAM HABERİNİ BU KEZ CHP’Lİ İSİM PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir ise hem benzin fiyatlarına hem de motorine zam geleceğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından benzine 1 lira 20, motorine de 1 lira 40 kuruş zam yapılacağını paylaştı.

Demir'in paylaşımı şöyle:

"Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek."

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YAPILAN ZAMLAR YÜZDE 200'Ü GEÇTİ

Benzin ve motorine peş peşe gelen zamların ardından son 7 ayda benzine yapılan zam oranının yüzde 200'ü geçtiği belirtilmişti. Yeni zam iddiası da gerçekleşirse bu oranın ne kadar daha yükseleceği şimdiden merak konusu oldu.

Akaryakıt fiyatlarına yüzde 200 zam geldi! Vatandaş onu araştırıyor!Akaryakıt fiyatlarına yüzde 200 zam geldi! Vatandaş onu araştırıyor!

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ 26 TL'Yİ GEÇMİŞ DURUMDA

Yapılan son zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.01'den 26.23'e, Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.33'e çıkmıştı. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24.45'ten 25.94'e, Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.03'e çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda art arda gelen 3 zam ile birlikte benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP
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