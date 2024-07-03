SON DAKİKA: Benzin ve motorin ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı! Tarihte ilk kez, 44 liradan başladı 46 lirayı bile aştı: İşte 3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

Son dakika: Motorin ve benzin fiyatları için ÖTV zammı anlamına gelen Temmuz 2024 Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamı TÜİK tarafından açıklandı. Yİ-ÜFE Haziran’da yıllık yüzde 50,09 aylık yüzde 1,38 arttı. Akaryakıt zamlarında etkili olan 6 aylık ÜFE ise yüzde 19,49 oldu. Benzin ve motorin zammı şimdiden tabelaya yansıdı.

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ

ÖTV artışı sonrası benzin litre fiyatı 2,21 TL, motorin fiyatları iselitre başına 2,07 TL yükseldi. Böylece benzin ve motorin satış fiyatları 44-47 TL aralığına yükseldi. Böylece fiyatlar tarihinde ilk kez bu rakamları görmüş oldu.

Dün de Otogaz (LPG) fiyatları için 1,76 TL’lik zam yapılmıştı. Orada da fiyatlar değişti. LPG'ye 95 kuruş zam yansıdı.

İŞTE 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.93 TL

Motorin litre fiyatı: 45.97 TL

LPG litre fiyatı: 22,57 TL



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





