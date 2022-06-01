SON DAKİKA: Benzin ve motorine bir zam daha! 25 TL'yi aşacak... Güncel benzin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akatryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği öğrenildi. Buna göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 24,98 TL

Motorin: 24,44 TL

LPG: 11,40 TL

ANKARA

Benzin: 25,07 TL

Motorin: 24,48 TL

LPG: 11,60 TL

İZMİR

Benzin: 25,09 TL

Motorin: 24,49 TL

LPG: 11,40 TL

