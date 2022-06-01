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SON DAKİKA: Benzin ve motorine bir zam daha! 25 TL'yi aşacak... Güncel benzin fiyatları ne kadar?

01.06.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri araştırırken son dakika benzin ve motorin açıklaması geldi. Buna göre bu gece yarısından itibazen benzin ve motorin litre fiyatı 1 liradan fazla zamlanacak. İşte akaryakıt piyasasındaki son gelişmeler ve zam haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akatryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği öğrenildi. Buna göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

Benzin 7 ayda yüzde 197, motorin yüzde 187 zamlandı! Dikkat çeken öneri: Yapılırsa 6 TL düşerBenzin 7 ayda yüzde 197, motorin yüzde 187 zamlandı! Dikkat çeken öneri: Yapılırsa 6 TL düşer

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 24,98 TL
Motorin: 24,44 TL
LPG: 11,40 TL

ANKARA
Benzin: 25,07 TL
Motorin: 24,48 TL
LPG: 11,60 TL

İZMİR
Benzin: 25,09 TL
Motorin: 24,49 TL
LPG: 11,40 TL

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Rahmetli Ecevit e laf söyleyenler yatacak yeriniz yok bu dünyada.
Avrupa ülkelerinde de gaz petrol çıkmıyor ama bizdeki zamma bak, nasıl iş bu ya
Ohh sabah sabah mis gibi elektrik dogalgaz benzin motorin zammi ike uyanmak gibisi yok
durmak yok akıl ve bilim dışı yönetime devam

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