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SON DAKİKA | Brent petrolde sert düşüş! Savaş öncesi seviyeleri gördü

07.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına düştü. Bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolar olan brent petrol, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Öte yandan düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının da daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Brent petrolde sert düşüş! Savaş öncesi seviyeleri gördü

Son dakika haberi... Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişelerinin talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle uluslararası piyasalarda 89 dolar seviyelerine geriledi.

8 ŞUBAT'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Dün günü 92,83 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,39 dolardan alıcı buldu.

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Küresel piyasalarda, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileriyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının da daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.

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Ayrıca, Çin'deki Kovid-19 salgını karşısında alınan tedbirlerin de talebi baskılayacağı endişeleri fiyatlardaki düşüşe destek oluşturuyor. (AA)

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Petrol Brent petrol
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