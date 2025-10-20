Son dakika | Bu kez Koç Holding'e bağlı Divan otellerine operasyon! Murat Tomruk gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

Profesyonel kariyeri paralelinde fotoğrafçılık alanına önem veren Tomruk, açtığı iki kişisel serginin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece sahibi. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

CAN HOLDİNG'E DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma da sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Can Holding ile ilgili ikinci dalga operasyon gerçekleşmiş, dört ilde 26 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Can Holding'in sahiplerinin eşleri, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver ve ilk operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Kenan Tekdağ da bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır