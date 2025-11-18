FİNANS

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sabır' vurgusu: "Tek haneli enflasyon için kat etmemiz gereken bir yol var"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun seyriyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. "Hayat pahalılığını" çözme konusunda kararlı konuşan Erdoğan "Önümüzde sabırla kat etmemiz gereken bir yol var" diye konuştu. Erdoğan ayrıca HAK-İŞ için "İşçimizin gerçek temsilcisi olacaktır. Bu mücadelede Türk işçisiyle el ele omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümü programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan HAK-İŞ için verdiği mesajlarla dikkat çekerken konuşmasının sonlarında "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon için önümüzde sabırla kat etmemiz gereken bir yol var. Bu yolu yürüyecek ve hedefimize varacağız" ifadelerini kullandı.

"KÖKÜ DIŞARIDA İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARI REDDEDİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Türkiye'nin bugünlere gelmesinin en başında çalışanlarımız ve emekçilerimiz geliyor. Şimdiye kadar olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı, alın teriyle helal rızkını kazanan emekçilerimizin olacaktır. Hükümet olarak bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

  • İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayışın, geriye baktığımızda, emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar verdiğini görüyoruz. Kökü dışarıda ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. Emek, alın teri hiçbir ideolojiye, gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır. Çalışma barışı, taraflar arasında denge kurmakla ve adaletli davranmakla temin edilebilir.

"HAK-İŞ İŞÇİMİZİN GERÇEK TEMSİLCİSİ OLACAKTIR"

  • HAK-İŞ milli, manevi değerlere sahiptir. İşçinin omzundan sendika ağalığı ve sendika patronluğu kuranların da karşısındadır. HAK-İŞ işte bu ortamda işçimizin gerçek temsilcisi olacaktır. Bu mücadelede Türk işçisiyle el ele omuz omuza yürüyeceğiz. HAK-İŞ darbecilerle, vesayetçilerle, terör örgütleriyle, para babalarıyla değil, daima milletle yürüdü. Bu mücadeleyi birlikte verdik. Türkiye'ye ve Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakları boşa çıkardık.
  • Darbe ürünü sendikal yasaları biz değiştirdik. 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptık. 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı. Türkiye'nin 23 yılda elde ettiği tarihi başarıların gerisindeki en büyük etken istikrar ve güven ortamının siyasete ve topluma hakim olmasıydı. Kelebek ömürlü hükümetlerin yerini liyakatli kadrolar aldığında ülkenin kısa sürede neleri başarabildiğini hep beraber gördük.
  • Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon için önümüzde sabırla kat etmemiz gereken bir yol var. Bu yolu yürüyecek ve hedefimize varacağız.
