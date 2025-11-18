Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sabır' vurgusu: "Tek haneli enflasyon için kat etmemiz gereken bir yol var"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümü programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan HAK-İŞ için verdiği mesajlarla dikkat çekerken konuşmasının sonlarında "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon için önümüzde sabırla kat etmemiz gereken bir yol var. Bu yolu yürüyecek ve hedefimize varacağız" ifadelerini kullandı.

"KÖKÜ DIŞARIDA İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARI REDDEDİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin bugünlere gelmesinin en başında çalışanlarımız ve emekçilerimiz geliyor. Şimdiye kadar olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı, alın teriyle helal rızkını kazanan emekçilerimizin olacaktır. Hükümet olarak bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayışın, geriye baktığımızda, emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar verdiğini görüyoruz. Kökü dışarıda ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. Emek, alın teri hiçbir ideolojiye, gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır. Çalışma barışı, taraflar arasında denge kurmakla ve adaletli davranmakla temin edilebilir.

"HAK-İŞ İŞÇİMİZİN GERÇEK TEMSİLCİSİ OLACAKTIR"