Son dakika deprem: Bir gece bir gündüz sallandı! Antalya'da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Son dakika haberi: Gece yarısı 4,3 ile sallanan Antalya'da saatler sonra bir deprem daha oldu. Deprem Antalya'nın yanı sıra çevre illeri de korkuttu.

AFAD DUYURDU: BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Depremin büyüklüğüne ilişkin resmi açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; deprem saat 13:21'de gerçekleşti. Büyüklüğü 4,9 olarak belirlenen depremin merkez üssü Antalya'nın Serik ilçesi.

Depremin 28.25 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise Aksu merkez üslü depremin 5,2 büyüklüğünde ve 95.2 km derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SAATLER ÖNCE DE SALLANMIŞTI

Saat 03.31'de Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.31’de 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. Merkezi Konyaaltı olan depremin derinliği 20.75 kilometre olarak ölçülmüştü.

Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, “Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı” şeklinde uyarıda bulunmuştu.