FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika deprem: Bir gece bir gündüz sallandı! Antalya'da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü duyurdu

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Son dakika deprem haberi: Antalya'da deprem oldu, çevre iller de sallandı. Saat 13.21'deki deprem güçlü bir şekilde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü ve detayları açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden de depremle ilgili açıklama geldi. Antalya gece yarısı 4,3'le sallanmış, 6,4 büyüklüğünde olası bir deprem için uyarı gelmişti.

Son dakika haberi: Gece yarısı 4,3 ile sallanan Antalya'da saatler sonra bir deprem daha oldu. Deprem Antalya'nın yanı sıra çevre illeri de korkuttu.

Son dakika deprem: Bir gece bir gündüz sallandı! Antalya da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü duyurdu 1

AFAD DUYURDU: BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Depremin büyüklüğüne ilişkin resmi açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; deprem saat 13:21'de gerçekleşti. Büyüklüğü 4,9 olarak belirlenen depremin merkez üssü Antalya'nın Serik ilçesi.

Depremin 28.25 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Son dakika deprem: Bir gece bir gündüz sallandı! Antalya da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü duyurdu 2

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise Aksu merkez üslü depremin 5,2 büyüklüğünde ve 95.2 km derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Son dakika deprem: Bir gece bir gündüz sallandı! Antalya da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü duyurdu 3

Son dakika deprem: Bir gece bir gündüz sallandı! Antalya da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü duyurdu 4

SAATLER ÖNCE DE SALLANMIŞTI

Saat 03.31'de Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.31’de 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. Merkezi Konyaaltı olan depremin derinliği 20.75 kilometre olarak ölçülmüştü.

Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, “Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı” şeklinde uyarıda bulunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kez Antalya! Gece yarısı korkutan deprem Bu kez Antalya! Gece yarısı korkutan deprem
Antalya'daki deprem sonrası uyardı: "6,4'e hazır olmalı" Antalya'daki deprem sonrası uyardı: "6,4'e hazır olmalı"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararı: Beklenti belli oldu! Gözler 11 Aralık'taMerkez Bankası faiz kararı: Beklenti belli oldu! Gözler 11 Aralık'ta
Bakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruzBakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruz
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi antalya afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.