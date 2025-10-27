FİNANS

Son dakika deprem haberi! Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, 3 boş binanın yıkıldığını açıkladı! İlk görüntüler geldi

Depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremle ilgili ilk görüntüler geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede daha önceki depremin ardından boşaltılan 3 binanın yıkıldığını, ekiplerin tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili ilk görüntüler geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden ilk görüntüler geldi.

AFAD ekipleri bölgede saha tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede daha önceki depremin ardından boşaltılan 3 binanın yıkıldığını, ekiplerin tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında içi boş kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Bunlar daha önceki depremde hasar alan ve kullanılmayan binalar. Yaptığımız taramalar sonucunda şu anda can kaybı yok. Ben de kara yoluyla bölgeye gidiyorum." ifadelerini kullandı.

"AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz.

4.2’LİK BİR DEPREM DAHA OLDU

Bu depremin ardından saat 23.04’te yine Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede saha tarama faaliyetlerini sürdürüyor.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

