Son dakika | Dev sosyal medya platformu satılıyor! Anlaşmaya varıldı, gözler Trump'ta: TikTok için yeni sayfa

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.

'TIKTOK' TEMASI BAŞLADI

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi bugün telefonda TikTok'un satın alınmasını görüşüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesinin devam ettiği belirtildi.

GÖZLER TRUMP'IN AÇIKLAMASINDA

Görüşmenin sona erip ermediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak Trump'ın Truth Social hesabından Şi ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yapacağı bildirildi.

TİCARET GERGİNLİĞİ AZALACAK MI?

Ayrıca liderlerin varılan anlaşmanın ayrıntılarını ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerginliğini azaltma çabalarını ele alacağı belirtildi.

ABD TIKTOK'UN SATIŞI İÇİN VERİLEN SÜREYİ YENİDEN UZATMIŞTI

Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 16 Aralık'a uzatmıştı.

Böylelikle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süre bir kez daha uzatılmış oldu.

ABD'DE ERİŞİME KAPATILMIŞTI

Sosyal medya uygulaması, ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gitmişti.