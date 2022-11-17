SON DAKİKA | Dünyaca ünlü bankadan yüzde 60 zam tahmini! Morgan Stanley: Asgari ücret 8 bin 800 TL olacak, enflasyon yüzde 53'e düşecek

Asgari ücret zammı için her gün yeni haberlerler gelirken, dünyaca ünlü bankadan gelen son dakika tahmini dikkat çekti. Milyonlarca çalışan merakla Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret zammını merakla beklerken, geri sayım da başladı. Daha asgari ücret artmadan, pek çok şeye gelen zamlarla sıkıntıya giren vatandaşlar, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücret zam oranı için de beklentilerini yükseltti. Vatandaşlar "Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2023 asgari ücret kaç TL?" sorularına yanıt ararken, tahminler peş peşe geliyor.

SON DAKİKA | MORGAN STANLEY'DEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Son olarak dünyaca ünlü ABD'li Yatırımı Bankası Morgan Stanley'den, Türkiye için asgari ücret tahmini geldi. Yatırım bankası Morgan Stanley “CEEMEA Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi. Raporda Türkiye için baz senaryonun yüzde 9 politika faizinin uzun süre sabit tutulması olduğu ancak seçimlerden sonra bu durumun değişebileceği belirtildi. Ekonomiden yeni bir dengeleme arayışına girilebileceğinin belirtildiği raporda, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 60 ZAM TAHMİNİ: 8 BİN 800 TL OLACAK

Morgan Stanley'in Türkiye analizinde yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü. Şu an için 5 bin 500 TL olan asgari ücret, yüzde 60'lık zam tahminin gerçekleşmesi durumunda 8 bin 800 lira olacak.

BU YIL İKİ KEZ ZAMLANMIŞTI

Geçen yıl net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret bu yıl başında yüzde 50'lik artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle temmuz ayında bir kez daha zamlanan asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkmıştı. Türk-İş araştırmasına göre ekim ayıyla birlikte ise açlık sınırı 7 bin 425 liraya kadar yükselmiş durumda. Yıl sonunu doğru yaklaşırken kulislerde asgari ücret için telaffuz edilen ilk rakamlar resmi enflasyon doğrultusunda 7 bin 500 ile 8 bin TL arasında.

ENFLASYON TAHMİNİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan aynı raporda enflasyonun 2023'ün sonunda yüzde 53’e düşebileceği tahmininde bulunuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre enflasyonda ekim ayıyla birlikte yüzde 85,51 rakamı görüldü. Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise ekim ayında enflasyon yıllık 185,34.



