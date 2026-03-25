SON DAKİKA | Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı, Nisan'ı işaret etti

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaz açıklaması geldi. Orta Doğu'daki jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini belirten Bakan Bayraktar, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmadığını söyledi.

Bakan Bayraktar, küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyetinin vatandaşa yansıtılmadığını söyledi.

1 NİSAN'DA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

1 Nisan ayı itibarıyla elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği iddialarıyla ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, yeni bir değerlendirme yapabileceklerini söyledi.

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Biz netice itibariyle Türkiye’de bizim çok ciddi bir destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakarak bundan Türkiye’yi kurtarma şansımız pek fazla yok. 1 dolarlık petrolün varil fiyatı artarsa bunun Türkiye’ye maliyeti 400 milyon dolar.

Şu anda bizim doğal gaz ve elektrikte uyguladığımız destek politikalarını sürecinde 2026 bütçesi için koyduğumuz KDV hariç 305 milyar liralık bir ödenek var. Bu gelişmeler yıl sonuna kadar devam ederse bu rakamlar 925 milyar liraya çıkacak.

Bunun ne kadarı vatandaşa yansıyacak? Tabi ki bu desteğe devam edeceğiz ama bütçede 625 milyar lira para bulmamız gerekecek.

Nisan ayı içerisinde hem doğal gaz hem de elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz.

Gerek doğal gaz, gerekse petrol açısından depolarımızda şu anda bir sıkıntı gözükmüyor.

HEDEF: AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİĞİ BU SENE ÜRETMEK

Tüm çabalarımız Akkuyu'dan ilk elektriği bu sene üretmek üzerine. Yoğun bir çalışma var.

EŞEL MOBİL AÇIKLAMASI

Petrol satan ülkeler pandemide bir talep eksikliği yaşamıştı. Şimdiki sorun talep tarafında bir sorun yok ama arz sorunu var. Petrolün veya enerjinin güzergahda bir sıkıntı yaşanıyor. Hürmüz Boğazı nedeniyle. Bizim bu bölgeye bağlılığımız en düşük seviyede. Toplam tedariğimizin yüzde 10 bu bölgeden. Yani yönetilebilir seviyede.

Ürün tedarik edemediğinizde tüketimi azaltmanız lazım. Bunun ciddi bir finansal etki var. Bu nedenle eşel mobil uygulamasını devreye aldık. ÖTV şuanda sıfır olarak uygulanıyor. Devlet finansal tedbirini aldı.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ