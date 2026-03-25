FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SON DAKİKA | Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı, Nisan'ı işaret etti

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaza zam var mı?" sorusuna yanıt verdi. İran savaşının etkilerine dikkat çeken Bakan Bayraktar "Nisan ayı içerisinde hem doğal gaz hem de elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz." dedi.

Devrim Karadağ

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaz açıklaması geldi. Orta Doğu'daki jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini belirten Bakan Bayraktar, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmadığını söyledi.

Bakan Bayraktar, küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyetinin vatandaşa yansıtılmadığını söyledi.

1 NİSAN'DA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

1 Nisan ayı itibarıyla elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği iddialarıyla ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, yeni bir değerlendirme yapabileceklerini söyledi.

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

  • Biz netice itibariyle Türkiye’de bizim çok ciddi bir destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakarak bundan Türkiye’yi kurtarma şansımız pek fazla yok. 1 dolarlık petrolün varil fiyatı artarsa bunun Türkiye’ye maliyeti 400 milyon dolar.
  • Şu anda bizim doğal gaz ve elektrikte uyguladığımız destek politikalarını sürecinde 2026 bütçesi için koyduğumuz KDV hariç 305 milyar liralık bir ödenek var. Bu gelişmeler yıl sonuna kadar devam ederse bu rakamlar 925 milyar liraya çıkacak.
  • Bunun ne kadarı vatandaşa yansıyacak? Tabi ki bu desteğe devam edeceğiz ama bütçede 625 milyar lira para bulmamız gerekecek.

  • Nisan ayı içerisinde hem doğal gaz hem de elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz.
  • Gerek doğal gaz, gerekse petrol açısından depolarımızda şu anda bir sıkıntı gözükmüyor.

HEDEF: AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİĞİ BU SENE ÜRETMEK

  • Tüm çabalarımız Akkuyu'dan ilk elektriği bu sene üretmek üzerine. Yoğun bir çalışma var.

EŞEL MOBİL AÇIKLAMASI

  • Petrol satan ülkeler pandemide bir talep eksikliği yaşamıştı. Şimdiki sorun talep tarafında bir sorun yok ama arz sorunu var. Petrolün veya enerjinin güzergahda bir sıkıntı yaşanıyor. Hürmüz Boğazı nedeniyle. Bizim bu bölgeye bağlılığımız en düşük seviyede. Toplam tedariğimizin yüzde 10 bu bölgeden. Yani yönetilebilir seviyede.
  • Ürün tedarik edemediğinizde tüketimi azaltmanız lazım. Bunun ciddi bir finansal etki var. Bu nedenle eşel mobil uygulamasını devreye aldık. ÖTV şuanda sıfır olarak uygulanıyor. Devlet finansal tedbirini aldı.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ

  • Yarın sabah 04.00'te Abdülhamid Han sondaj gemisi Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5G'de tarihi adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G'ye geçişi 31 Mart'ta resmen ilan edecek5G'de tarihi adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G'ye geçişi 31 Mart'ta resmen ilan edecek
Fiyatlar resmen değişti! Aralarında Koç Holding de varFiyatlar resmen değişti! Aralarında Koç Holding de var

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Zam elektrik alparslan bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.