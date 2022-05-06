SON DAKİKA | Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Enflasyon rakamları sonrası yeni maaş hesabı

Son dakika: Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken, son açıklanan Nisan ayı enflasyonuyla yapılacak zam biraz daha netleşti. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçmiş oldu. Temmuz ayında yapılacak zam oranı merakla beklenirken, "Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL oldu, ek zam yapılacak mı?" sorularının yanıtı da büyük ölçüde belli olmuş oldu. İşte Nisan 2022 enflasyon rakamları sonrası yeni emekli ve memur maaş zammı hesabıyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA |EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

NİSAN ENFLASYON ORANI SONRASI ZAM MİKTARI NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Şimdi nasıl uygulanacağına bakalım.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI İLE MAAŞ HESABI

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor.

Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oranın önemli bir bölümü belli oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonrakı aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti.

Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.

MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR ZAMMI İLE MAAŞ HESABI

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyonuna göre 4 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Nisan ayı enflasyonuna baktığımızda 4 aylık oran yüzde 31,71 çıktı.

4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE MEMUR ZAMMI YÜZDE 30'U GEÇTİ

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 oldu. İlk 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +24,21 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 31,21 oldu. Bu rakama Mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 31,71'lik 4 aylık enflasyon gerçekleştiğinde:

En düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 436 liraya,

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 628 liraya,

Esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 883 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Burada ek zam öncesi rakam 2.041 TL idi. Bu durumda 4 aylık artışa göre bu rakam da 2.688 TL'ye çıktı.

EK ZAM BEKLENİYOR

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu.

Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek.

DETAYLARI BAKAN BİLGİN AÇIKLAYACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3500 ile 4000 TL arasında çıktığında 2.688 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak.





