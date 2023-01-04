FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Emekli ve memurların zammı yüzde 30'a çıkarıldı! Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu

Son dakika: Emekli ve memurların zammı yüzde 30'a çıkarıldı! Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu

04.01.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye iki gündür emekli ve memurların zam oranını konuşuyor. TÜİK verilerine göre yüzde 16.47 çıkan zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yüzde 25, bugün de yüzde 30 olarak duyurdu. Dünkü orana tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün de yeni orana tepki gösterip istediği zam oranını açıkladı.

Son dakika: Emekli ve memurların zammı yüzde 30'a çıkarıldı! Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu

Son dakika: 2022'nin sonunda asgari ücret, sözleşmeli personele kadro ve EYT meselelerinin çözümünün ardından gözler 2023'ün ilk günlerinde emekli ve memurların alacağı zamma çevrilmişti. Son olarak Temmuz ayında zamlanan maaşları için her ay enflasyon oranını takip eden memur ve emeklilerin alacağı zam oranı 3 Ocak'ta TÜİK verilerinin açıklanamasıyla 16.47 olarak belirlenmişti.

para3

ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI AÇIKLAMASI

TÜİK'in kritik verilerinin ardından ekranların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ve memura yapılacak zam oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı.

AA-20230103-29901533-29901529-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE 25 TEPKİSİ

Yapılan zam oranına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

kıl1

ERDOĞAN'DAN ZAM ORANINI YÜZDE 30'A ARTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" ifadelerini kullandı.

AA-20230104-29908165-29908164-AK_PARTI_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR TEPKİ DAHA

Yaşanan gelişmelerin ardından yüzde 30'luk zamma da tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu istediği zam oranını da paylaştı. Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen @RTErdogan?" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

kıl2

İlginizi Çekebilir

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

 Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

 Bir zam daha olacak mı? 'Seyyanen ücret artışı...' Dikkat çeken çıkış

Bir zam daha olacak mı? 'Seyyanen ücret artışı...' Dikkat çeken çıkış

 Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel okullarda zam oranı belli oldu! Merakla bekleniyorduÖzel okullarda zam oranı belli oldu! Merakla bekleniyordu
Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurduEmekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu
Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama! Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Memur Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Zam emekli zam oranı

En Çok Okunan Haberler

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranı

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranı

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti!

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti!

Sinan yine rahat durmadı 'Cıbıl çıplak karşıma geldi'

Sinan yine rahat durmadı 'Cıbıl çıplak karşıma geldi'

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.