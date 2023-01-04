Son dakika: Emekli ve memurların zammı yüzde 30'a çıkarıldı! Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu

Son dakika: 2022'nin sonunda asgari ücret, sözleşmeli personele kadro ve EYT meselelerinin çözümünün ardından gözler 2023'ün ilk günlerinde emekli ve memurların alacağı zamma çevrilmişti. Son olarak Temmuz ayında zamlanan maaşları için her ay enflasyon oranını takip eden memur ve emeklilerin alacağı zam oranı 3 Ocak'ta TÜİK verilerinin açıklanamasıyla 16.47 olarak belirlenmişti.

ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI AÇIKLAMASI

TÜİK'in kritik verilerinin ardından ekranların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ve memura yapılacak zam oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE 25 TEPKİSİ

Yapılan zam oranına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN ZAM ORANINI YÜZDE 30'A ARTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR TEPKİ DAHA

Yaşanan gelişmelerin ardından yüzde 30'luk zamma da tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu istediği zam oranını da paylaştı. Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen @RTErdogan?" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;





