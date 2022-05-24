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Son dakika: Emekliler dikkat! Enflasyon zammı belli oldu! En düşük maaş...

24.05.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin temmuz ayında yapılması gereken zam haberini bekliyor. Zam haberleriyle ilgi tahminler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 40'ın üzerinde gelecek. Gelen bu bilgilerle birlikte tahmini emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belirlendi Yüzde 41'lik zam dışında emeklilere seyyanen zam da yapılacak. 2.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığının 4.000 lira seviyesine çekilmesi amaçlanıyor

Son dakika: Emekliler dikkat! Enflasyon zammı belli oldu! En düşük maaş...

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz ayı artışı ile ilgili önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Gözler 3 Haziran'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına kilitlendi. Dün açıklanan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Buna göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde gelmesi hesaplandı.

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ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak.

Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 7.5 oranındaki zammın üstünde oluşacak 6 aylık artış kadar verilecek. Yapılan hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'un üzerinde olacağını gösteriyor. Böylece fark da kesinleşti. Sosyal yardımlar da (engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi) memurlara yapılan zam kadar artıyor.

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AÇIKLAMA YAPILDI

Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti. Bu tahminlerden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak. Bu tahmin gerçekleştiğinde Ocak ayında maaşları yüzde 25,47 oranında artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 41 enflasyon artışı daha almış olacaklar. İlave iyileştirmelerle Ocak artışları yüzde 30,95 olan memurlar ve memur emeklileri ise bu tahmine göre yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 33.5 oranında da enflasyon farkı alacak. Toplamda memur ve memur emeklilerinin temmuz artışı yüzde 40,5 olacak.

Buna göre yeni artışlar şu şekilde olacak: *TÜFE endeksi 968,65'e, 6 aylık enflasyon ise yüzde 41'e yükselecek.

-Bu 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı olacak.
-Memur ve memur emeklisi ise "41-7,5+7" hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.

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İLAVE ARTIŞ OLACAK MI?

Yeni Asır'dan Faruk Erdemin yazısına göre, enflasyon artışına endeksli olarak bu artışlar gerçekleştirildikten sonra memurlar ve emekliler için ilave artış da gündeme gelebilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız.
Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" demişti. Burada hem taban maaşta artış hem de enflasyon farkının giderilmesi gibi ek düzenlemeler de yapılabilecek.
Burada yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 3500-4000 TL olarak belirlenmesi söz konusu olabilecek.

Ayrıca memurlar için enflasyon farkının Ocak'taki 2,5 puanlık artış dışında hesaplanmasıyla toplam artışın yüzde 43'ü bulması söz konusu olacak.

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