SON DAKİKA | Emekliler için 'ara zam' sinyali! "Cumhurbaşkanı talimat verdi" dedi, kulisler hareketlendi: Maaşlar 10 bin TL'ye çıkabilir

Son dakika: Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, milyonlarca emekli de 'ara zam' beklentisi içerisine girdi. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada 'ara zam' için mesaj verirken, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi "Ara zam gelir mi?" sorusunayanıt aramaya başladı.

DİKKAT ÇEKEN ZAM SİNYALİ: "CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARINI ALDIK"

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada "Tüm imkanlarımızı zorlayarak gerekeni yağacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Çalışmaya başladık" dedi.

ARA ZAM GELİRSE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Peki, mevcut en düşük maaşı 7 bin 500 lira olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ara zam kararı alınırsa, maaşları ne kadar olacak?

SGK Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"10 BİNE ÇIKARILABİLİR"

Kaya'nın açıklamaları şöyle;

“Sadece temmuz ayının enflasyonunu görüyoruz. Temmuz ayında, ağustosta 9.90 olarak tek hanede kalma olasılığı yüksek, dolayısıyla biz nereye bakacağız eylül ayına bakacağız, eylül ayında da muhtemelen ikili rakama çıkacağız bu senaryoya göre 4 aylık enflasyon 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız. Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir enflasyon rakamlarına bakılıp cumhurbaşkanının talimatı ile 9 bin 728 liraya çıkarılabilir. Muhtemelen eylül sonu ekim başı için zam durumu söz konusu olabilir” şeklinde yanıt verdi.