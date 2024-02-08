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SON DAKİKA: Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor! En düşük ve en yüksek iki ihtimali açıkladı: Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
08.02.2024 09:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Emekli bayram ikramiyesi için düzenleme geliyor! Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Peki 2000 TL bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri için iki oran öne çıktı. Ekonomist Muhammet Bayram en düşük ve en yüksek ihtimali dile getirdi. İşte masadaki o rakamlar ve haberin detayları…

SON DAKİKA: Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor! En düşük ve en yüksek iki ihtimali açıkladı: Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Son dakika: Emekliye ek zam düzenlemesi sonrasında milyonlarca emekli yüzde 49,25 zamlı aylıklarını aldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL’ye yükseldi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı ‘emekliler yılı’ ilan etmesiyle 2000 TL olan emekli bayram ikramiyesi de yeniden belirlenecek. Peki emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

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BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyeleri artışı ile ilgili dün, “Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz” açıklamasını yaptı.

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Peki emekli ikramiyelerine ne kadar artış yapılacak, ikramiyelere ilişkin konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e anlattı.

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EN AZ YÜZDE 50 ARTIŞ İHTİMALİ

“Daha önceden emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri yapılmıyordu. Geçtiğimiz sene emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak uygulandı. EYT’den emekli olan emeklilerimiz de bayram ikramiyelerini almış oldu. Şu anda 2 bin TL olan ikramiyelerin güncellenmesi gerekiyor.

Ben emekli ikramiyelerinin en az yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye çıkmasını bekliyorum. Kurban Bayramı’nda ikramiye ile önceden bir küçükbaş hayvan alınabiliyordu. Ancak şu anda fiyatlar bir hayli arttı. En az yüzde 50’lik bir artışı şu an itibarıyla devletimizin yapabileceği bir zam olarak görüyorum.

TÜRK LİRASI (247)

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI EMSAL OLACAK

Asgari ücrete yüzde 49.11’lik artış, emeklilere yüzde 49.25’lik maaş artışını burada bayram ikramiyeleri için de emsal olarak düşünebiliriz. Cumhuriyet Bayramı kapsamında emeklilere tek seferde 5 bin TL ikramiye verilmişti. Ben ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilebileceğini düşünmüyorum.

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EN YÜKSEK İHTİMAL YÜZDE 100 ARTIŞ

En düşük 3 bin TL, en fazla ise 4 bin TL artış olabileceğini düşünüyorum. Yani 2 bin TL olan emekli ikramiyeleri en fazla yüzde 100 oranında artarak 4 bin TL’ye çıkabilir.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ YASAL DÜZENLEME

Emeklilere ikramiye zammına ilişkin bir yasal süreç gereklidir. İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı’nda yatırılacağı için önümüzde bir süreç var. Ramazan Bayramı öncesi mutlak suretle yeni düzenleme yapılacaktır. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artışla birlikte yeni ikramiye tutarı belirlenecektir diye düşünüyorum.

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İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekliler bayram ikramiyelerini bayram ayında aldıkları maaşları ile birlikte alacaklar. Bazen bayrama denk gelen maaşlar daha erken bir tarihte ödenebiliyor.”

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı ise bu yıl 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi
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