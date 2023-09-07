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  4. SON DAKİKA | Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz 'Hazırlığımız var' dedi: Ekim'deki zam beklentisi rafa kalktı

SON DAKİKA | Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz 'Hazırlığımız var' dedi: Ekim'deki zam beklentisi rafa kalktı

07.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşı düzenlemesi için önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz emekli zammı için, "Meclisimiz açıldığında yine belli konularda hazırlıklarımızı tamamlayıp adımlar attığımızı hep birlikte sizler de göreceksiniz. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz 'Hazırlığımız var' dedi: Ekim'deki zam beklentisi rafa kalktı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

OVP ile emekli ve memur zammı için hesaplar değişti OVP ile emekli ve memur zammı için hesaplar değişti

OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi. Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi." dedi.

OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

"KANUNİ VE İDARİ OLMAK ÜZERE İKİ PAKET ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, "Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.

"KAMU TASARRUFLARI ARTACAK"

Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti. OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.


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