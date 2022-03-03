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Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! 2022 Mart kira artış zammı ne kadar oldu?

03.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre şubat ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Mart ayı kira artış oranı yüzde 25,98 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 519 lira oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! 2022 Mart kira artış zammı ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre, Şubat ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, mart ayına ait kira artış oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

MART AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mart ayı kira artış oranı belli oldu.

Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mart 2022 Kira Artış Oranı: % 25,98

Mart Ayı Kira Zammı Tutarı:519 TL

Mart Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.519,60 TL

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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