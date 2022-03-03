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SON DAKİKA: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

03.03.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. Vatandaşlar "Şubat ayı enflasyon oranı ne oldu?" sorusunu araştırırken TÜİK’ten açıklama geldi. Buna göre Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

SON DAKİKA: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika haberi… Piyasaların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,81 yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 7,22 artarken yıllık bazda yüzde 105,01 oldu.

Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69, üretici fiyatları aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış göstermişti. Beklenti anketlerinde tüketici fiyat artışı aylık yüzde 3,80, yıllık yüzde 52,95 olarak tahmin edildi


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Enflasyon
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