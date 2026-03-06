Son dakika | TÜSİAD davasında karar belli oldu: Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a hapis cezası

Son dakika haberi: Eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

İKİ İSME HAPİS CEZASI

Mahkeme, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında, kamuoyuna yaptıkları bazı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, söz konusu açıklamaların kamuoyunda yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılmasına neden olduğu iddiasıyla iki isim hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dava açmıştı.

Hazırlanan iddianamede, açıklamaların geniş kitlelere ulaşması ve kamuoyunda etkili olması gerekçesiyle suçun alenen işlendiği öne sürülmüştü. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Turan ve Aras hakkında dava açılmış ve iki isim yargılanmaya başlamıştı.