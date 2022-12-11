Son dakika: Esnafa destek artırıldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Kredilerde faiz karşılama oranı yükseltildi

Son dakika haberi: Esnafa destekle ilgili gelişmeyi Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya çıkarıldı. Bakanlık paylaşımında 2021 öncesinde kullandırılan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığını belirtirken uygulamanın devam edeceği döneme dair de bilgi verdi.

"ESNAFA YANSITILMADI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: