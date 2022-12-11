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Son dakika: Esnafa destek artırıldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Kredilerde faiz karşılama oranı yükseltildi

11.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Esnafların kullandığı kredilerin faiz karşılama oranında düzenleme yapıldı. Gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den 76'ya yükseltildi. Bakanlık ayrıca uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceğini açıkladı.

Son dakika: Esnafa destek artırıldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Kredilerde faiz karşılama oranı yükseltildi

Son dakika haberi: Esnafa destekle ilgili gelişmeyi Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya çıkarıldı. Bakanlık paylaşımında 2021 öncesinde kullandırılan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığını belirtirken uygulamanın devam edeceği döneme dair de bilgi verdi.

"ESNAFA YANSITILMADI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.

  • Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL’lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

  • Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL’den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir.

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