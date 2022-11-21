Son dakika: EYT'de 'kıdem tazminatı' tartışması! 'Büyük para kazananlar bir anda rahatsız oldu'

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi için milyonlarca yaşa takılan vatandaş gün sayarken iş dünyası tarafından yapılan açıklamalar gündeme damga vurdu. Önce TİSK, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanması gerektiğini açıkladı. Ardından da geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na EYT konusunda endişelerini anlatan bir mektup iletildi.
Art arda yaşanan bu gelişmeler sonrası “EYT’de sonuç ne olacak?” sorusu merak edilirken Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun’dan çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. EYT kapsamında ve normal şartları yerine getirerek emekli olmayı bekleyen milyonlar maaş ve kıdem tazminatı hesabı yaparken Erdursun, iş dünyasının EYT konusunda hükümete psikolojik baskı yaptığını iddia etti.
Tv100 yayınına katılan uzman isim asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşı için, “Bu asgari ücret Türkiye’ye uygun değildir. Türkiye’de herkes neredeyse asgari ücretli olacak. Yaklaşık 2,5 milyon kişi en düşük emekli aylığı olan 3,500 TL alıyor. O da 1 Ocak itibariyle 5,250 TL’ye çıkacak” ifadelerini kullanırken, “Büyük ihtimal emeklilerin büyük çoğunluğu da en düşük emekli aylığını alacak. Böyle bir çalışma hayatı sistemimiz var. Asgari ücret hep söylediğim gibi meslekte tecrübe kazanma sürecini kapsar. Asgari ücret bölgesel de düşünülebilir ama herkese uygulanacak bir ücret değildir” şeklinde yorumda bulundu.
“EYT’de sonuç ne olacak? Herkesin bu yönde beklentisi var. Çünkü Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ‘8 Eylül 1999 öncesi için yasal hakları vereceğiz’ dedikten sonra SSK 5000, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 7200 ila 9000 prim günü ile emekli olabilecek. Ama yaş konusunda bir sınırlama gelme ihtimali küçük de olsa varsa, EYT’liler buna itiraz etmeliler” diyerek sözlerine devam eden Erdursun TOBB’un Bakanlığa ilettiği ‘endişe mektubu’ için şunları dile getirdi:
“Şu anda TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) hükümete mobing uyguluyor ve psikolojik baskıya başladı. Neredeyse ‘EYT yasasını çıkarmayın’ durumundalar. Hatta 8-10 maddelik bir görüş beyan etmişler. Görüşün sonuna ‘EYT’li olacaklar maaşların yarısını TOBB’a bağışlasın’ diye madde koysalar tam olacakmış. İşi oraya kadar getirmişler. Bence EYT’liler de beraber hareket etsinler. Türkiye’de çalışanların cebine 3-5 kuruş para girecek diye büyük para kazananlar bir anda rahatsız oldular. Kıdem tazminatını gündeme getiriyorlar. Türkiye’de şu an çalışanların yüzde 90’ı kıdem tazminatı alamaz. Yüzde 10’u alır. Kıdem tazminatı mesele edilecek bir konu değildir. Ürünün maliyet hesabını yaparken içine kıdem tazminatını da hesaplayarak koyarsınız. Sattığı ürünün kârının içinde kıdem tazminatı da vardır. Bunu da vermek istemiyorlar. Öyleyse fiyatlarda indirim yapın. Üründe, hizmette indirim yapın. O ürünleri, hizmetleri satarken kıdem tazminatı hesabını da koyarak sattınız. Kıdem tazminatı yasal bir hak. EYT ile TOBB’un ne alakası var? Anlamak mümkün değil. ‘Biz 40 yaşındaki personelimizi kaybedeceğiz’ diyorlar ama verdikleri iş ilanlarında 30 yaş altı çalışan arıyorlar.”
TOBB’un Çalışma Bakanlığı’na ilettiği söz konusu mektupta yer alan maddeler ise şöyle: