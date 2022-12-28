Son dakika: EYT'de yaş şartı olacak mı? Beklenen gün geldi çattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıklayacak

Son dakika | Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. "EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.