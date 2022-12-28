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Son dakika: EYT'de yaş şartı olacak mı? Beklenen gün geldi çattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıklayacak

28.12.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili verilecek kararları bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası EYT ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesini bu akşam 19.45'te kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Son dakika: EYT'de yaş şartı olacak mı? Beklenen gün geldi çattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıklayacak

Son dakika | Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. "EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti.

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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.

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