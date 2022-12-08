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Son dakika EYT haberleri... Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak? Bakan Bilgin bekleniyor, EYT'de yaş sınırı olacak mı?

08.12.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'de yaş sınırı için son dakika gelişmesi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaş sınırı düğümü çözülüyor. Kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaları sonrası "EYT'liler yine yaşa mı takılacak?" sorusu gündeme gelmişti. Milyonları heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin EYT yaş sınırı detaylarını açıklayacak. İşte kritik açıklamaya saatler kala son detaylar...

Son dakika EYT haberleri... Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak? Bakan Bilgin bekleniyor, EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Son dakika haberi: EYT'de yaş sınırı düğümü bugün yapılacak açıklamayla çözülecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 'yaş sürprizi' bir anda gündem yarattı. Emeklilik hayali kuran milyonlar kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaları sonrası yapılacak açıklamayı merakla beklerken, beklenen gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusu sorulmuş, Bakan Bilgin ise gelecek açıklamayı bugün yapacağını söylemişti. 2023 yılı bütçesi görüşmeleri sonrası Bakan Bilgin'in EYT'deki yaş kriterinin detaylarını açıklaması beklenirken, milyonlar sabah saatlerinden bu yana kritik açıklamaya kilitlendi. Saatler hızla ilerlerken EYT'lilerin gözü kulağı Meclis'te...

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EYT YAŞ SINIRI OLACAK MI? BAKAN BİLGİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırlamasıyla ilgili açıklama gelmişti. EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya cevap veren Bakan Bilgin, bugüne işaret ederek "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" demişti. EYT'de kadınlar için 48 erkekler için 50 yaş sınırı olacağı iddia edilmişti.

TÜM TÜRKİYE BU SAATE KİLİTLENDİ: EYT'DE YAŞ KRİTERİ...

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülüyor. 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin saat 20:00-21:00 gibi sona ermesi bekleniyor. Bakan Bilgin'in EYT yaş sınırı olacak mı sorusuna bu saatler arasında yanıt vermesi bekleniyor.

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AK PARTİ'DEN 'EYT'DE YAŞ SINIRILAMASI' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusuna yanıt vermişti.

Kurtulmuş, 'Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.' ifadelerini kullanmıştı.

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1 OCAK 2023 TARİHİ KRİTİK

EYT düzenlemesinin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
EYT çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin

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