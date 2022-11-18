SON DAKİKA | EYT'li emekli maaş tablosunu tek tek hesapladı: 3500, 4800 ve 5500 TL'lik maaş için şartları açıkladı, 25 bin TL emekli maaşı alma imkanı...

Son dakika: EYT emekli maaş hesaplamalarında tablo yavaş yavaş netleşiyor. Ocak ayının ortasında yasalaşması beklenen düzenleme ile birlikte, EYT'den yararlanacak vatandaşlar Şubat itibariyle emekli maaşlarını almaya başlayacak. "EYT'li maaşlarda en üst sınır ve alt sınır kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'dan önemli açıklamalar geldi. "SGK'nın 3 bin 500 TL ile bunun 7,5 katına kadar aylık bağlama imkanı var." diyen Kaya, gün sayısı vbe çalıştığı dönemde alınan maaşın önemine işaret etti. Örnek olması için 5 bin 250 pirim günü üzerinden bir hesaplama yapan Kaya, EYT'lilerin alacağı emekli maaşını tek tek hesapladı.

EYT MAAŞLARI 3500 TL İLE 25 BİN TL ARASI

En yüksek EYT'li emekli maaşının 25 bin TL'yi bulabileceğini belirten Kaya, 3 bin 500 TL'lik bir maaşın da bağlanabileceğini açıkladı. İşte Haber Global'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Kaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Öncelikle şunu belirteyim vatandaşlar, emekli maaşlarını SGK'nın internet adresine girip hesaplayabilirler. Biz burada tek bir rakam üzerinden hesaplamalar yaptık örnek oluşturması açısından.

KRİTİK TARİH 08 EYLÜL 1999

08 Eylül 1999 öncesi aylık bağlama oranı ile 08 Eylül 1999-2008 arasındaki aylık bağlama oranına baktığımızda yaklaşık yüzde 10'lık bir fark söz konusu. Yüzde 75'ten 65'e düştüğü için bu fark da eksi yönde.

"EMEKLİ MAAŞLARI 5 BİN 500 SEVİYESİNDE OLUR"

Dolayısıyla gün sayımız 08 Eylül 1999 öncesinde ne kadar yüksekse örneğin 5 bin 250 gün sayısı bu tarih öncesinde daha yüksekse alınacak emekli maaşı da 5 bin 500 seviyesinde olacaktır. Yani 5 bin 250 gün çalışmış ortalama asgari ücretle çalışan bir kişinin alacağı emekli maaşı 5 bin 500 civarında olacaktır.

4 BİN 800 TL'YE DÜŞÜYOR

Aynı kişinin 08 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında full olarak çalıştığını varsayarsak, yaklaşık 8-9 yıla denk geliyor, bu yüzde 75 oranı 65'e düşüyor. Emekli maaşı da 4 bin 800 TL'ye iniyor. Aylık bağlama oranı düştükçe emekli maaşı da düşmüş oluyor.

2008 VE SONRASI İÇİN 3 BİN 500 TL İHTİMALİ

Yine 5 bin 250 gün üzerinden bakarsak emekli maaşı bu kez 3 bin 500 seviyesine düşüyor. Aylık bağlama oranı da yüzde 45 oluyor. 3 bin 500 seviyesi taban aylık uygulamasıdır.

Bu rakamın altına da düşebilir. Gün sayısına bağlı olarak değişebilir. 3000 de olabilir 2800 de olabilir. Ama bağlanan aylıkla cebimize giren aylık farklı olur. Cebimize giren aylık yine 3500 olur.

Burada en önemli nokta aylık bağlama oranıdır. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor.

MAAŞ VE PİRİM GÜN SAYISI

Özetle 1999 öncesi pirim gün sayısı ne kadar çok olursa alacağı emekli maaşı da o kadar çok yüksek olacaktır. Gün sayısının yanında çalıştığı dönemdeki maaşı da etkilidir. Maaş ve gün sayım yüksekse emekli maaşı da yüksek olur.

25 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALMAK DA MÜMKÜN

Günümüz koşullarında diyelim bir kişi yaklaşık 9 bin seviyesinde pirim ödemiş, pirime esas kazançları da asgari ücretin tavanına yakın yattığını varsayarsak bugün yaklaşık olarak SGK'dan 25 bin TL'ye yakın emekli maaşı da başlayabilir.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EYT'Lİ EMEKLİ MAAŞ ARASINDA 7,5 KAT VAR

SGK'nın 3 bin 500 TL ile bunun 7,5 katına kadar aylık bağlama imkanı var.

