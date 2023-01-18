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  4. Son dakika: Fahiş aidata Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı: Yasal çalışma başlatıldı

Son dakika: Fahiş aidata Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı: Yasal çalışma başlatıldı

18.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Aidat fiyatları kiralarla yarışınca vatandaşlar duruma isyan etmişti. Neredeyse 3 kat artan fiyatlara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

Son dakika: Fahiş aidata Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı: Yasal çalışma başlatıldı

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde Yapı Kooperatifleri Dire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü‘nün ismi Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak,ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.

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Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecektir. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan Yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır."

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aidat

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