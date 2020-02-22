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Son dakika! Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' olarak teyit etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2020 00:29 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' 'görünümünü Durağan' olarak teyit etti.

Son dakika! Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' olarak teyit etti

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3.1'den yüzde 3.9 'a yükseltti.

Beklenti kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

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Fitch Ratings, son dakika, türkiye,

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