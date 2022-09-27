SON DAKİKA | Gram altın ve çeyrek altın ne kadar olacak? Sert çakılmıştı, uzman isim 'kalıcı değil' diyerek o rakamı işaret etti

Son dakika haberi: Gözler bu aralar altın fiyatlarında. Öyle ki altının onsu son iki buçuk yılın en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki bu düşüş sonrası 'Almak için doğru zaman' diyenler kuyumcuların yolunu tutarken, internette görünen fiyat ile Kapalıçarşı'daki fiyatlar arasındaki makas giderek açıldı. Piyasalardaki sert düşüş bazı yatırımcıların ve vatandaşların ise kafasını karıştırdı. "Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olacak?" sorularına yanıt veren Para Piyasaları Uzmanı Reşat Yılmaz, o rakamı işaret etti.

GRAM ALTIN FİYATLARINDAKİ O FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Altın fiyatlarındaki sert düşüş piyasaları da hareketlendirdi. Ons altının son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte bankalararası piyasada 1 gram altın 976 TL seviyelerinden satılırken, Kapalıçarşı'da gram altın 1000 TL'den satılıyor. Çeyrek altın serbest piyasada 1645 TL, yarım altın 3280 TL, tam altın 6520 TL ve Cumhuriyet altını ise 6725 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KADAR OLACAK?

"Altındaki sert düşüş bizim için de çok büyük sürpriz oldu" diyen Para Piyasları Uzmanı Reşat Yılmaz, Show Haber'e yaptığı açıklamada bu gevşemenin devam etmesi halinde çeyrek altının 1500 TL olabileceğini söyledi.

"DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL" DEDİ, GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Ancak söz konusu düşüşün kalıcı olmayacağını iddia eden Yılmaz, "Ancak düşüş kalıcı değildir. Biz tekrar yıl içerisinde gram altında 1200 TL bandını bekliyoruz." dedi.



