Son dakika: Gram altın ve dolar/TL kurunun faiz kararına tepkisi (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?)

Son dakika: Yurt içi piyasada bugün Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz kararı gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Banka geçen ay yüzde 9 seviyesinde sabit bıraktığı faizleri Şubat 2023 için 100 baz puan indirerek yüzde 8 seviyesine getirdi. Peki faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Dolar bugün kaç TL, ne kadar? İşte piyasaların faiz kararına ilk tepkisi…

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Son günlerde ABD Merkez Bankası Fed’in piyasa tahminlerinden daha şahin olmasıyla dolar küresel piyasalarda yükselişe geçti. Hemen hemen tüm gelişen ülke paralarında gerileme oldu ve euro/dolar da 1,06’ya indi, ancak TL tarafındaki stabilite bu gelişmeler karşısında da devam etti. Faiz kararı öncesinde dolar kuru 18,90 TL'yi görürken, şu sıralar 18,87 liradan değerleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün akşam Fed toplantı tutanakları yayınlandı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışına gittiği toplantıya dair tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği belirtildi. Ayrıca üyelerin bir kısmının 50, büyük çoğunluğunun 25 baz puan faiz artırımından yana olduğunu belirtildi. Tutanakların açıklanmasının ardından ons altın fiyatları bugün 1834 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftalarda 1.185 TL ile tüm zamanların zirvesini gören gram altın fiyatı ise faiz kararı öncesinde ons altındaki düşüşü takip ederek 1.106 lira seviyelerine kadar geri çekildi. Faiz kararının ardından altının gram fiyatı 1.108 TL’den satışa sunulurken, çeyrek altın 1.868 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.097 TL ve Cumhuriyet altını 7.618 TL’den alıcı ile buluşuyor.



