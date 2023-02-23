FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Gram altın ve dolar/TL kurunun faiz kararına tepkisi (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?)

Son dakika: Gram altın ve dolar/TL kurunun faiz kararına tepkisi (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?)

23.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Altın ve dolar yatırımcıları için günün en önemli haberi Merkez Bankası’ndan geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizler 50 baz puan düşürülerek yüzde 8,50 seviyesine çekildi. Karar sonrası ‘Gram altın ne kadar oldu?’, ‘Dolar kaç TL?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Kapalıçarşı verileri ile anlık, canlı, güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları ve döviz kurlarında son durum…

Son dakika: Gram altın ve dolar/TL kurunun faiz kararına tepkisi (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?)

Son dakika: Yurt içi piyasada bugün Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz kararı gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Banka geçen ay yüzde 9 seviyesinde sabit bıraktığı faizleri Şubat 2023 için 100 baz puan indirerek yüzde 8 seviyesine getirdi. Peki faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Dolar bugün kaç TL, ne kadar? İşte piyasaların faiz kararına ilk tepkisi…

Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler" Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

iStock-1368341790

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Son günlerde ABD Merkez Bankası Fed’in piyasa tahminlerinden daha şahin olmasıyla dolar küresel piyasalarda yükselişe geçti. Hemen hemen tüm gelişen ülke paralarında gerileme oldu ve euro/dolar da 1,06’ya indi, ancak TL tarafındaki stabilite bu gelişmeler karşısında da devam etti. Faiz kararı öncesinde dolar kuru 18,90 TL'yi görürken, şu sıralar 18,87 liradan değerleniyor.

DOLAR

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün akşam Fed toplantı tutanakları yayınlandı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışına gittiği toplantıya dair tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği belirtildi. Ayrıca üyelerin bir kısmının 50, büyük çoğunluğunun 25 baz puan faiz artırımından yana olduğunu belirtildi. Tutanakların açıklanmasının ardından ons altın fiyatları bugün 1834 dolardan işlem görüyor.

iStock-902411460

Geçtiğimiz haftalarda 1.185 TL ile tüm zamanların zirvesini gören gram altın fiyatı ise faiz kararı öncesinde ons altındaki düşüşü takip ederek 1.106 lira seviyelerine kadar geri çekildi. Faiz kararının ardından altının gram fiyatı 1.108 TL’den satışa sunulurken, çeyrek altın 1.868 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.097 TL ve Cumhuriyet altını 7.618 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar
Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor... Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

En Çok Okunan Haberler

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"

Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"

Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişiyor!

Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişiyor!

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.