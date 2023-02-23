SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Politika faizi 50 baz puanlık indirimle yüzde 8,5’e çekildi…

Son dakika haberi… Haftanın beklenen gündemi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı duyuruldu. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonucunda geçen ay yüzde 9 seviyesinde sabit tutulan faiz kararı belli oldu. Peki Merkez Bankası Şubat 2023 faiz kararı ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: FAİZLERDE BİR İNDİRİM DAHA

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yılın ikinci toplantısını gerçekleştirerek, faiz kararını duyurdu. Geçtiğimiz yıl politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşerek banka, Ocak ayında ise faizleri sabit bırakmıştı. Banka 50 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 8,5 seviyesine indirdi.

ERDOĞAN’DAN ‘FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM’ MESAJI

Aralık toplantısında yer alan “Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir” ifadesini “Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” şeklinde değiştirmişti. Metindeki ifade değişikliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizi daha da düşüreceklerini söylemesiyle bu ayki toplantıda faiz indirimi beklentisi oluşmuştu. Ekonomistlerin de görüşü faizlerin bu ay 100 baz puan daha indirilerek yüzde 8 düzeyine çekilmesi yönündeydi.

TCMB daha önce Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti. 2022 yıl sonu itibarıyla faizler 26 ay aranın ardından ilk kez tek haneye inmişti.

PPK METNİNDE DEPREM VURGUSU

TCMB faiz kararında şu ifadeler kullanıldı:

Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir.

Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 50 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir.



