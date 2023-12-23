SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı: Ne yüzde 45 ne yüzde 50! ‘Yüzde 37 şimdiden cepte’ diyerek yeni asgari ücrette oranı paylaştı

Son dakika: Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Şimdi ise gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantı tarihine çevrildi. İkinci toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bizleri takip edin, bu hafta içinde inşallah bir araya gelerek işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz” demişti. Ancak asgari ücret 3. toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Meclis Genel Kurulu’nda dün gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine takıldığı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET HAFTAYA AÇIKLANIR MI?

İkinci toplantıda masaya rakam gelmediği açıklanmıştı. Ancak ilk iki toplantıda işçi ve işveren tarafının belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

İlk iki toplantıda neden rakam konuşulmadığına dair değerlendirmede bulunan Mali

Müşavir Halil Erdem Gültekin, asgari ücret 2024 zam oranının açıklanmasında sürenin uzayıp uzamayacağına ilişkin şunları söyledi:

“Burada taraflar mümkün mertebe en iyi rakamı almak istiyor. Malum enflasyon var. İşçi kesimi ‘geçinemiyoruz, yüksek zam istiyoruz’ diyor. İşverenler de maliyetleri çok arttığı için ‘orta bir seviyede zam’ yapma pazarlığı yapma içerisindeler. Pazartesi ya da Salı gibi 3. Toplantı gerçekleşir. 4. Toplantı sonunda Çarşamba ya da Perşembe gibi de yeni asgari ücret netleşir. Çünkü Aralık ayının sonuna kadar neticelendirilmesi zorunlu. Geçen sene de üçüncü ve dördüncü toplantı arasında sadece birkaç gün vardı. En geç Cuma Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rakamı açıklayacaktır."

“YÜZDE 37 SABİT BİR RAKAM”

Peki net asgari ücret 2024 rakamı ne kadar, kaç TL olacak? Uzman isim burada farklı farklı tahminler olduğunu dile getirerek, OVP ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 65’i işaret etti. 2023’ün ikinci 6 ayı için enflasyon beklentisinin yüzde 38’e yakın bir oranda olduğunu kaydeden Gültekin, “İşçimizin alacağı yüzde 37 cepte. Neden cepte? Sosyal Güvenlik Yasası’nda ‘biz çalışana asgari ücreti enflasyon seviyesinde veririz’ diyor. Sayın Erdoğan ve Bakan Işıkhan da her zaman bunu zikrediyor. Dolayısıyla yüzde 37 sabit bir rakam” dedi.

REFAH PAYI EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

Asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarının üzerinde refah payı da verileceğini kaydeden Gültekin, “Soru işareti burda gündeme geliyor. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 19 gibi bir rakamda açıklanmıştı. Ama net asgari ücret 2023 rakamı yüzde 34 zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 15 gibi bir refah payı ortaya koymuştu. Ben yüzde 45-50 arası 48 bandında olabileceğini tahmin ediyorum. 16.500 ila 17.000 TL arasında bir rakam çıkabilir. Burada farklı senaryolar var” diyerek rakamlarla ihtimalleri değerlendirdi.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE OLASI ZAM İHTİMALLERİ

Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin yeni asgari ücret rakamını ve asgari ücretin işverene maliyetini tablo üzerinde açıkladı. Buna göre net asgari ücret 2024 için,

Yüzde 40 artış ile – 15.962 TL

İşverene maliyeti – 22.066 TL

Yüzde 45 artış ile – 16.533 TL

İşverene maliyeti – 22.854 TL

Yüzde 50 artış ile – 17.103 TL

İşverene maliyeti – 23.642 TL olacak.

Yüzde 50’lik zammın gerçekleşmesi durumunda ise işverene maliyet net asgari ücretin 6.539 lira üzerinde olacak.

2023 ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.







