FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika haberi: 'Hepsinin arkasında o var!' Markete adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Son dakika haberi: 'Hepsinin arkasında o var!' Markete adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

02.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaşın en çok sorun yaşadığı yerlerin başında da marketler geliyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış devam ederken üreticiden tüketiciye gelen gıda köprüsünde fırsatçılar nedeniyle fiyatların arttığı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurumu, beş zincir markete 2.7 milyar lira ceza vermişti. Bu kez bambaşka bir iddia gündeme geldi!

Son dakika haberi: 'Hepsinin arkasında o var!' Markete adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Marketteki sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda beş zincir markete 2.7 milyar lira ceza kesilmişti. Rekabet Kurumu, büyük bir soruşturma yürütüyor. Öyle ki Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle; perakende sektörüne yönelik 'Fiyatları birlikte belirliyorlar' ifadesini kullanmıştı. Kartel iddiası sonrası harekete geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'FİYATLARI BİRLİKTE BELİRLİYORLAR! ASLA KABUL EDİLMEYECEK'

Perakende sektöründe soruşturmalar devam ederken yeniden fiyat tespiti üzerinde çalışılıyor. 'Topla-dağıt karteli' kapsamında düzenlemeler olacak. Burada fiyat geçişleri ve romosyonlar ve kampanyalarla indirimlerin zincir market ve kartellerle birlikte belirlendiğini belirten ekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu durumun asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

iStock-871227828

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fiyat denetimi yapmadıklarını fiyatın nasıl oluştuğuna baktıklarını belirtirken beş zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci soruşturmada üç teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu ifade etti.

MARKET FİYATLARI İÇİN KARTEL İDDİASI!

Başkan Küle, kartel iddiasını gündeme aldı. Beş zincir markete verilen cezalardan sonra bu kez de kartel iddiaları soruşturulacak. Amaçlanan sonuç, vatandaşın marketlerden uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi! Öte yandan market fiyatlarıyla ilgili 32 soruşturma da devam ediyor.

Banka borçları ile ilgili 4,1 milyon kişinin gözü yapılandırmada! Paralar marketlere aktı…Banka borçları ile ilgili 4,1 milyon kişinin gözü yapılandırmada! Paralar marketlere aktı…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TESK'ten esnafa ucuz kredi talebiTESK'ten esnafa ucuz kredi talebi
2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyorYargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu son dakika haberi market fiyatları karşılaştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 138 yorum
Serbest piyasa diyerek milletin anasını ağlatan ahlâk yoksunu tüccar ve esnaf oysaki serbest piyasa rekabet demek ti yani bu sayede vatandaş alacağı ürünü daha Uygun fiyata alacaktı zira ahlaklı toplum da bu böyle olur bizde ise lafa gelince Müslüman özünde insan bile değiller demek ki.
bunlar rekabeti fiyat artirmada yapiyor.
Bu gözü doymazlar aracısız alıyor birde direkt üreticiden alıyor ama pazarla aynı fiyata satıyorlar. Sizin gözünüzü toprak doyursun inşallah
Yeni hal yasası çıkaracağız denmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti.
her şeye hücum edip arz talep dengesini bozarsan fiyatlarda yükselir. Bugün dünyada kimse elmasa ilgi göstermese onun bile değeri düşer
Ekonomi yönetimi suçsuz, herkes suçlu Ekonomi yonetimi akıllı, biz safız
Aynen halen safsın,ekonomi hiç bir siyasinin düzenleyebileceği birşey değildir.Ekonomi siyasete yön vermeye çalışanların düzenlediği bir şeydir.
Evet safsın para her zaman iktidardır.
Elbette ekonomi yönetiminin sorumluğu ve suçu var ancak size şöyle bir örnek vereyim. tavuk gögsü almak için market reyonuna gittim 80 TL fiyat görünce şaşırdım ve almadım. Daha sonra aynı tavuk gögsü zincir markette 65 TL idi ben farklı yerden 48 TL ye aldım. Eve dönerken aynı markanın tavuk satan şubesinin camında 42 TL yazdığını gördüm. Şimdi aynı üründe bu kadar farklı fiyat enflasyon ile açıklanamaz. Enflasyon 2 ise bunlar 4 fazlasına satıyor.
@y_yurdoglu başını boş bırakırsan herkes istediği yere çeker!!! sen millete saf derken cahilce konuşuyorsun.. siyasetin başı iktidar kanunları denetimleri yeteri kadar uygularsa ekonomininde sınırlarını çizer!!!
fiyatlar aynı hep bunu herkes biliyor devlet mi yeni öğrenci bence bı kaçı kapanma cezası alması lazım
önce gidip tarım koporatife baksınlar o market farklı sanki.burda hikaye okunuyor bişey olacağından değil.amaç aracı ayağına cep doldurmak.hadi rastgele.

En Çok Okunan Haberler

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt

Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Elinde altını olanlar dikkat!

Elinde altını olanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.