FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Son Dakika: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

27.09.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı. Peki Mir ödeme sistemi nedir? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Son dakika haberi: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi MİR'den çıktı. Daha önce de özel bankalar çıkmıştı.

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor.

Bağımsız bir ödeme sistemi fikri Rusya'dan 2000 yılından itibaren kabul görüyordu. Mir ise Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmaya katkıda bulunması amacıyla 2014 yılında teknolojik geliştirmelerini tamamladı.

Mir logolu ilk banka kartı Aralık 2015'te Gazprombank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar Mir markalı kartları müşterilerine sundu.

Rusya'da gittikçe popüler hale gelen Mir, Temmuz 2021 itibarıyla Mir markalı 100 milyon adet kart basıldığını söylüyordu.
Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANIYOR?

Mir markalı kartlar Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke ve bölgede kabul ediliyordu. Diğer ülkeler arasında Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'
Altın fiyatları düşüşü sonrası oraya koştularAltın fiyatları düşüşü sonrası oraya koştular
Akaryakıt indirimi için kritik günler…Akaryakıt indirimi için kritik günler…
Anahtar Kelimeler:
kamu bankaları mir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek!

Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.