Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemi asgari ücret! Herkesin 2023 asgari ücret zam iddiası başka... 10 bin TL çıkışı geldi

Son dakika asgari ücret haberleri: Asgari ücret 10 bin TL olur mu? 2023 yılına kısa süre kala sigorta uzmanlarının asgari ücretle ilgili tahminleri devam ediyor. Bazı uzmanlar 7.500 TL dengesini ifade ederken bazıları da 8.500 TL'den bahsediyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 7.785 TL sözlerinin ardından uzman isimden dikkat çeken bir yorum geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

"ŞU ANDA EKİM ENFLASYONU YÜZDE 85,51"

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzamanı Mehmet Kocak katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

"Aslında 3'lü bir saç ayağı. 3'lü olarak masaya oturup hem işçilerin geçimini sağlayabilmeleri hem de işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi için optimal bir çözüm bekleniyor. Burada mevcut enflasyon, gerçekleşen enflasyona bakılıyor. Şu anda ekim ayı enflasyonu yüzde 85,51. Ayrıca asgari ücretin satın alma gücüne bakılıyor. Bunların hepsi toplandıktan sonra asgari ücret tarafların oy birliğiyle belirlenmiş oluyor.

"ASGARİ ÜCRET 8500 İLE 10 BİN TL ARASINDA OLACAK"

Benim tahminim şu; Çalışma ve Maliye Bakanımızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabul etmişti. Toplantıdaki gündemin EYT ve asgari ücret olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların kamu maliyesine bir yansıması olacak, onun finansmanının nasıl olacağı, etkilerinin ne olacağı mutlaka konuşulmuştur. Geçen yıl ocak ayında asgari ücret yüzde 50'nin üstünde arttı. 2825 TL iken 4253,40 oldu. Enflasyon nedeniyle Temmuz'daki ara zamla asgari ücret 5550,20 TL oldu. Yıl sonu enflasyonu baz etkisiyle birlikte yüzde 80 ile bitse bile çalışanların burada en az yüzde 50 kaybı var. Yüzde 50'yi verdiğimizde bile brüt 10 bin TL oluyor. Böylece asgari ücretin neti 8500 TL'ye oturuyor. Gördüğümüz kadarıyla işveren tarafının da telaffuz ettiği rakamlar bu ama bir refah payının da ortaya konulması lazım. Normal zamanlarda asgari ücret enflasyonun üstünde olur. Biz asgari ücretin 8500 ile 10 bin TL arasında olacağını varsayıyoruz. Komisyondan ne çıkar 14 Aralık'ta muhtemelen göreceğiz.

"445 DOLAR MEVCUT KURDA 8300 İLE 8500 TL ARASINA OTURUYOR"

20 yıllık süreçte asgari ücretin brütünün netinin ne olduğu yıllar itibarıyla euro, dolar karşısındaki durumu biliyoruz. 2015-2016 yıllarında asgari ücretin neti 445 dolarmış. Bugün 445 doları mevcut kurla çarptığımızda zaten 8300 ile 8500'e oturuyor. Bu parametrelerle birlikte asgari ücretin netinin 8500'ün üzerine çıkacağını varsayıyoruz."



