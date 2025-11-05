FİNANS

SON DAKİKA | Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu

Son dakika: İki holdinge kayyum atandığı haberi gündem yarattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş’nin mal varlıklarına el konuldu. Mahkeme kararıyla iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İki holdinge kayyum atandı! Hat Holding ve Investco Holding'in mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş’nin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

SON DAKİKA | Hat Holding ve Investco Holding e kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu 1

Anahtar Kelimeler:
kayyum son dakika holding
