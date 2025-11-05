SON DAKİKA | Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu

Son dakika haberi: İki holdinge kayyum atandı! Hat Holding ve Investco Holding'in mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş’nin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle: